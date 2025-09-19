In diesem Kurzportrait geht es um Rheinmetall, Europas größten Munitionsproduzenten. Doch am bekanntesten ist Deutschlands führende Rüstungsschmiede wohl für den weltbesten Kampfpanzer, den Leopard II. CEO Armin Papperger führt das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft und erschließt sich neue Märkte und Aufträge auch über Joint Ventures mit großen Rüstungskonzernen sowie Übernahmen von aussichtsreichen kleinen Wettbewerbern. Zudem dringt er in neue Geschäftsbereiche vor und formt aus Rheinmetall einen Komplettanbieter im Verteidigungsbereich. Und kommt dabei mit Riesenschritten voran. Doch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 iNTELLiGENT iNVESTiEREN