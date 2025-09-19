München/Graz (ots) -Zwei weltweit führende Unternehmen der Sicherheitsbewertung stärken ihre Kräfte für die Zukunft der vernetzten MobilitätSGS-TÜV Saar, eine weltweit anerkannte Instanz für Evaluierung und Zertifizierung im Bereich Funktionale Sicherheit und Cyber-Sicherheit, und Brightsight by SGS, das weltweit führende Prüflabor-Netzwerk für Cyber-Sicherheit, geben ihre strategische Partnerschaft im Bereich der Automotive Cyber-Sicherheit bekannt.Mit der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung von Fahrzeugen steigen auch die Anforderungen an eine ganzheitliche Sicherheitsarchitektur. Die Zusammenarbeit der beiden SGS-Tochterunternehmen stellt einen bedeutenden Schritt dar, um OEMs, Zulieferern und Systementwicklern umfassende Services zur Bewertung, Prüfung und Zertifizierung gemäß internationalen Normen und branchenspezifischen Anforderungen - wie ISO/SAE 21434, UNECE R155/R156 und weitere produktspezifische Zertifikate wie SESIP/PSA und Common Criteria - aus einer Hand zu bieten."Unsere Partnerschaft mit Brightsight by SGS ermöglicht es uns, die Kompetenzen zweier führender Akteure zu vereinen - akkreditierte Evaluierungs- und Zertifizierkompetenz trifft auf tiefgreifende Expertise in Cyber-Sicherheitsanalysen", erklärt Martin Schmidt, Leiter des globalen Netzwerks des SGS-TÜV Saar zur Funktionalen Sicherheit & Cyber-Sicherheit. "Damit schaffen wir ein einzigartiges Leistungsangebot für die Automobil- und Halbleiterindustrie."Tobias Wagner, Leiter des Standorts Graz von Brightsight by SGS, betont: "Mit dieser Kooperation adressieren wir die zunehmende Komplexität moderner Fahrzeugsysteme und den zunehmenden Anforderungen im Halbleiterbereich. Unsere Erfahrung in diversen sicherheitskritischen Branchen bringt wertvolle Perspektiven in die Bewertung von Automotive-Systemen und Halbleitern ein."Die Partnerschaft fokussiert sich insbesondere auf:- Sicherheitsanalysen und Penetrationstests für Sicherheitselektronik,- Konformitätsbewertungen gemäß globaler Regulatorik,- Unterstützung bei Managementsystemen für Cyber-Sicherheit (CSMS),- Training und Unterstützung entlang des gesamten Entwicklungsprozesses.Durch diese gebündelte Expertise bieten SGS-TÜV Saar und Brightsight by SGS ein einzigartiges Serviceportfolio, das Automobilhersteller, Zulieferer und Halbleiterhersteller weltweit bei der sicheren Umsetzung innovativer Technologien unterstützt - von der Konzeptphase bis zur Markteinführung.Über SGS-TÜV Saar GmbHDie SGS-TÜV Saar GmbH ist ein Joint Venture der SGS-Gruppe und des TÜV Saarland e.V. und bietet weltweit Dienstleistungen im Bereich Funktionale Sicherheit, Cyber-Sicherheit und sichere KI an. Mit tiefgreifender Branchenexpertise unterstützt das Unternehmen insbesondere die Automobil- und Halbleiterindustrie bei sicherheitsrelevanten Fragestellungen.Über Brightsight by SGSBrightsight by SGS ist das weltweit führende Sicherheitsbewertungs- und Prüflabor für Cyber-Sicherheit. Mit einem globalen Labornetz sowie umfassender Akkreditierungen in Europa, USA und Asien für sicherheitskritische digitale Produkte ist Brightsight by SGS ein globaler Partner für regulatorische Sicherheitsbewertungen, Penetrationstests und Zertifizierungen.Pressekontakt:SGS Holding Deutschland B.V. & Co. KGHeidenkampsweg 99D-20097 HamburgE-Mail: de.presse@sgs.comwww.sgsgroup.de/presseOriginal-Content von: SGS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53817/6120953