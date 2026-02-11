Baar - Der Prüf- und Zertifizierungskonzern SGS hat 2025 erwartungsgemäss mehr umgesetzt und bei der Profitabilität zugelegt. Das organische Wachstum verlor allerdings an Dynamik. Die Mittelfristziele bis 2027 wurden bestätigt. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 2,2 Prozent auf 6,95 Milliarden Franken, wie der Konzern mit neuem Firmensitz in Baar am Mittwoch mitteilte. Dabei bremsten Wechselkurseffekte das Wachstum erheblich. Organisch, also ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab