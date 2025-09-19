Bonn / Hamburg (ots) -Rheinland Distillers, unter anderem bekannt für ihren weltweit ausgezeichneten Siegfried Gin, und der Pizza-Gigant Domino's Pizza starten eine einzigartige Marken-Kollaboration. Ab dem 10. Oktober 2025 sind zwei streng limitierte Gins mit exklusivem Design in Sonderverpackung, die von den Domino's Pizza-Bestsellern "Caprese" und "New York Style Salami" inspiriert sind, online erhältlich.Was passiert, wenn zwei Marken, deren Kern die Leidenschaft für kompromisslosen Genuss und unkonventionelle Kreativität ist, gemeinsame Sache machen? Das Ergebnis überrascht, macht Spaß und schmeckt! Unter dem Motto "Hot Slices, Cold Drinks" präsentieren beide Marken eine Kooperation, die sowohl Liebhaber:innen feiner Gins als auch Pizza-Fans begeistern wird. Die beiden exklusiven Gin-Sorten fangen das einzigartige Aroma frischer Pizza ein - eben erst Cheese, dann Cheers!Die Limited Edition umfasst zwei Sorten Gin, inspiriert von den beliebtesten Domino's Pizzen:- New York Style Salami Pizza Gin - mit feinen Fenchelnoten, die an die würzige Salami erinnern.- Caprese Pizza Gin - mit frischem Basilikum, der das besondere Aroma der Pizza charakterisiert.Die Zusammenarbeit spiegelt die Positivität und Innovationskraft beider Marken wider. Domino's, die den Markt mit ihrem Claim "ISS NICH NORMAL" erobern, stehen für die Leidenschaft für richtig gute Pizza: von handgemachtem Teig mit außergewöhnlichen Rezepturen bis hin zur extra schnellen Lieferung. Siegfried propagiert mit "Better Good Times" die Lebensfreude und den Genuss frei von Konventionen und hat in der Vergangenheit bereits mit bahnbrechenden Collabs für Aufsehen gesorgt.Jede der beiden Geschmacksrichtungen ist auf lediglich 123 Flaschen limitiert. Die 0,5-Liter-Flaschen sind zu einem Preis von 29,90 EUR exklusiv online über den Siegfried-Gin-Webshop erhältlich.Der genaue Link zum Produkt wird exklusiv jenen bekannt gegeben, die sich ab dem 19. September 2025 zuvor auf der speziell eingerichteten Landingpage angemeldet haben.Die Limited Edition von Siegfried & Domino's im Überblick:- Produkt: Zwei exklusive Gins (Caprese und NY Style Salami Pizza) in einer gemeinsamen Limited Edition.- Auflage: Streng limitiert auf je 123 Flaschen pro Sorte.- Verkauf: 10. Oktober 2025, exklusiv online.- Preis: 29,90 EUR pro 0,5l Flasche (UVP).- Gewinnspiel: Unter allen Anmeldern werden zudem 5 Sets (je 2 Flaschen) verlost.Über Rheinland Distillers GmbHMit einem Startkapital von 4.000 Euro im Jahr 2014 gegründet, entwickelten sich die Rheinland Distillers rasant zu einem der erfolgreichsten Gin-Hersteller: Nach ihrem weltweit höchst dekorierten "Siegfried Rheinland Dry Gin" folgte 2018 "Siegfried Wonderleaf". Damit brachten die Rheinländer als weltweit erste Spirituosenmarke eine alkoholfreie Alternative unter einer etablierten Spirituosenmarke auf den Markt und beeinflussten damit nachhaltig die Welt der Spirituosen. Als Marktführer für alkoholfreie Premium Destillate im deutschsprachigen Raum und mit Blick auf die sagenhafte Gin-Erfolgsgeschichte stehen die Gründer Raphael Vollmar und Gerald Koenen als Pioniere für eine bewusste Verbindung beider Welten - dem alkoholischen und nicht-alkoholischen Genuss. www.hellosiegfried.comÜber Domino's Pizza Deutschland GmbHDomino's Pizza Deutschland ist mit über 400 Stores, rund 180 Franchisepartner:innen sowie über 10.500 Mitarbeiter:innen Marktführer im Bereich Pizza Home Delivery und gehört zu den fünf größten Gastro-Franchisegebern Deutschlands. Die Marke mit dem rot-blauen Dominostein bereitet jährlich 30 Mio. Pizzen zu. Dabei verfolgt Domino's Pizza stets das Ziel, handgemachte Pizza, Pasta, Salate sowie Wraps, Chicken Snacks und Desserts aus hochwertigen Zutaten schnell und frisch zu liefern. www.dominos.deWeitere Informationen und Pressebilder:www.siegfriedgin.com/presse [siegfriedgin.com] (http://www.siegfriedgin.com/presse)Pressekontakt:Domino's Pizza DeutschlandSarah Kiliansarah.kilian@dominos.deRheinland Distillers GmbHwww.siegfriedgin.com/presse [siegfriedgin.com]Original-Content von: Domino's Pizza Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82122/6120936