Tokio - Japans Zentralbank hat den Leitzins wie erwartet nicht verändert und mit dem geplanten Verkauf von börsengehandelten Fonds (ETF) für eine Überraschung an den Finanzmärkten gesorgt. Die Bank of Japan (BoJ) wolle mit dem Verkauf ihrer seit der Corona-Pandemie massiv angehäuften ETF-Bestände beginnen, teilte die Notenbank am Freitag in Tokio mit. Damit kündigten sie einen weiteren Schritt zur Abkehr von ihrer über Jahre hinweg extrem expansiven ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab