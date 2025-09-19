Die Airbus-Aktie ist am Freitag der Favorit im deutschen Leitindex. Grund ist eine frische Kaufempfehlung von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank verweist auf die robuste Nachfrage der Airlines nach der Pandemie, die hohe Profitabilität im Ersatzteilgeschäft und Fortschritte bei den Lieferketten. Das Kursziel liegt merklich über dem aktuellen Rekordniveau. So groß sind jetzt die Chancen für Anleger.Goldman Sachs hat Airbus neu in die Bewertung aufgenommen und das Papier direkt mit einem Kaufvotum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
