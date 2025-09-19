EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Wolford AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Wolford AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/reporting/
Sprache: Englisch
Ort: https://company.wolford.com/investor-relations-2/reporting/
19.09.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wolford AG
|Wolfordstrasse 1
|6900 Bregenz
|Österreich
|Internet:
|www.wolford.com
