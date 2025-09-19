Von Bobby Edemeka, Portfolio Manager bei Jennison Associates Der rasante Einsatz generativer künstlicher Intelligenz (KI) hat einen weltweiten Wettlauf um den Bau von Rechenzentren ausgelöst - Einrichtungen, die deutlich mehr Strom verbrauchen als herkömmliche Gebäude. Die Internationale Energieagentur prognostiziert, dass sich der weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren bis 2030 verdoppeln wird, wobei Hyperscaler, Rechenzentrumsbetreiber und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab