FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.09.2025 - 11.00 am
- CITIGROUP CUTS GAMMA COMMUNICATIONS PRICE TARGET TO 1420 (1470) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 245 (255) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 215 (275) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 535 (600) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS M&C SAATCHI PRICE TARGET TO 220 (248) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WIZZ AIR TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1400 (1500) PENCE - GOLDMAN REINITIATES ROLLS-ROYCE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1290 PENCE - JEFFERIES STARTS WICKES GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 275 PENCE - JPMORGAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 356 (437) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ASHTEAD GROUP TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 4600 PENCE - RPT/JEFFERIES CUTS VICTREX TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 650 (830) PENCE - UBS RAISES MAN GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 194 (170) PENCE - UBS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 14500 (14200) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SSP GROUP TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 170 PENCE
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2025 AFX News