Hessens erstes in nur zwei Jahren realisiertes Solardorf zeigt, wie mit einem solaren Nahwärmenetz CO2-Emissionen deutlich reduziert und teure Dämmmaßnahmen vermieden werden können. Die Wärmeversorgung des Solardorfes übernehmen ein 12.000 Quadratmeter großes Solarthermie-Heizwerk, ein Saisonalspeicher und Wärmepumpen. Ab dem 20. September 2025 wird Bracht, ein Ortsteil von Rauschenberg in Mittelhessen, Hessens erstes "Solardorf". In Zukunft erhalten knapp 200 angeschlossene Gebäude eine Wärmeversorgung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver