Daimler Truck plant, seine Aktivitäten im militärischen Bereich deutlich auszubauen. Das im DAX notierte Unternehmen hat dazu eine enge Zusammenarbeit mit dem US-Rüstungskonzern General Dynamics Land Systems angekündigt. Beide Seiten einigten sich auf eine strategische Partnerschaft, die Entwicklung, Produktion und Betreuung militärischer Logistikfahrzeuge in ausgewählten Märkten umfasst.Die Partnerschaft ziele darauf ab, die bereits erprobte Kooperation im Rahmen des kanadischen Beschaffungsprogramms ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär