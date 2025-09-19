Zürich - Der diesjährige «Wealth Insights Report» von Avaloq zeigt eine widersprüchliche Entwicklung auf: Einerseits ist das Vertrauen in die Beratung weiterhin stark, andererseits schwindet laut der Studie die Loyalität von Vermögensverwaltungskunden in der Schweiz. Die Studie von Avaloq bestätigt, dass Vermögensverwaltungskunden ihren Beratern weiterhin grosses Vertrauen entgegenbringen. Vier von fünf Kunden sind der Meinung, dass ihr Berater ihre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab