Zürich - Die Swiss Marketplace Group (SMG) hat am Freitag beim grössten Börsengang in Europa in diesem Jahr ein starkes Debüt hingelegt. Die Aktien der Betreiberin von Onlineplattformen wie Homegate, Immoscout24, Autoscout24 und Ricardo starteten klar über dem Ausgabepreis. Damit kam SMG auf eine Marktkapitalisierung von über 4,7 Milliarden Franken. Bereits mit dem ersten Kurs von 48,25 Franken lagen die Titel deutlich über ihrem Ausgabepreis von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab