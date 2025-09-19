Robo-Aktien: Die nächste große Chance? | Intel's Nvidia-Deal, Zalando-Ausbruch & mehr
|11:54
|Robo-Aktien: Die nächste große Chance? | Intel's Nvidia-Deal, Zalando-Ausbruch & mehr
Robo-Aktien: Die nächste große Chance? | Intel's Nvidia-Deal, Zalando-Ausbruch & mehr
|11:54
|US indices hit record highs on rate cut, Intel boosted by Nvidia investment | Wall Street Week
|11:47
|INTEL CORPORATION: Wer jetzt zögert, verpasst das Feuerwerk!
|11:44
|Analysis: What does Nvidia, Intel deal mean for the industry?
|11:42
|Trump's Cryptic 'Intel At $30' Post Sparks Debate As INTC Shares Slip Over 2% In Friday's Pre-Market
|11:54
|Robo-Aktien: Die nächste große Chance? | Intel's Nvidia-Deal, Zalando-Ausbruch & mehr
|Robo-Aktien: Die nächste große Chance? | Intel's Nvidia-Deal, Zalando-Ausbruch & meh
|10:57
|EQS-PVR: Zalando SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|EQS Stimmrechtsmitteilung: Zalando SE
Zalando SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
19.09.2025 / 10:54 CET/CEST
Veröffentlichung...
|09:50
|Zalando: Nach Kurssprung - wie geht es jetzt weiter?
Die Zalando-Aktie hat am Donnerstag kräftig zugelegt und mit einem Kursgewinn von rund fünf Prozent die DAX-Spitze übernommen. Damit kletterten der Krs auf den höchsten Stand seit Ende Juli. Hintergrund...
|08:38
|Märkte am Morgen: Rekorde an der Wall Street; Zalando, SAP, ASML, Crowdstrike, Intel
ASML zündet mit einem Kurssprung und neuem Rekordziel den Turbo, während CrowdStrike nach starker KI-Strategie und Analystenlob zweistellig nach oben schießt. Und SAP? Hier zeigt sich: Die Sorgen vor...
|08:21
|Märkte am Morgen: Zalando, SAP, ASML, Crowdstrike, Intel
Der DAX hat mit viel Schwung auf die Zinssenkung in den USA reagiert. Gestern legte er schon zum Start deutlich zu und behielt das hohe Niveau den ganzen Tag über bei. Heute dürfte zunächst ein ruhiger...
|10:57
|EQS-PVR: Zalando SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|EQS Stimmrechtsmitteilung: Zalando SE
Zalando SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
19.09.2025 / 10:54 CET/CEST
Veröffentlichung...
|09:50
|Zalando: Nach Kurssprung - wie geht es jetzt weiter?
|Die Zalando-Aktie hat am Donnerstag kräftig zugelegt und mit einem Kursgewinn von rund fünf Prozent die DAX-Spitze übernommen. Damit kletterten der Krs auf den höchsten Stand seit Ende Juli. Hintergrund...
|08:38
|Märkte am Morgen: Rekorde an der Wall Street; Zalando, SAP, ASML, Crowdstrike, Intel
|ASML zündet mit einem Kurssprung und neuem Rekordziel den Turbo, während CrowdStrike nach starker KI-Strategie und Analystenlob zweistellig nach oben schießt. Und SAP? Hier zeigt sich: Die Sorgen vor...
|08:21
|Märkte am Morgen: Zalando, SAP, ASML, Crowdstrike, Intel
|Der DAX hat mit viel Schwung auf die Zinssenkung in den USA reagiert. Gestern legte er schon zum Start deutlich zu und behielt das hohe Niveau den ganzen Tag über bei. Heute dürfte zunächst ein ruhiger...
