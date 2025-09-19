Scout24 übernimmt die spanischen Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia von EQT und gewinnt damit 8 Mio. monatliche Nutzer, 1 Mio. Inserate und 14 Tsd. Makler hinzu. Der Deal ist mit einem EV von 153 Mio. EUR bewertet, markiert die erste internationale Expansion des Unternehmens und nutzt natürliche grenzüberschreitende Synergien, da Spanien ein wichtiger Zielmarkt für deutsche Käufer ist. Beide Plattformen sind als starke Herausforderer positioniert, bleiben jedoch klar hinter Marktführer Idealista zurück, was die kurzfristige Monetarisierung begrenzt. Mit erwarteten Umsätzen von 60 Mio. EUR, einer EBITDA-Marge von ~18 % und einem impliziten EV/EBITDA-Multiplikator von 14,2x ist die Transaktion sowohl wert- als auch margendilutiv. Die Finanzierung erfolgt aus Barmitteln und Kreditlinien, während die Nettoverschuldung handhabbar bleibt. Das Closing hängt von behördlichen Genehmigungen sowie dem vorherigen Abschluss des EQT-Adevinta-Spanien-Deals ab. Wir bestätigen unser Kursziel von 129,00 EUR und die Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/scout24-se





© 2025 AlsterResearch