ARK Invest von Star-Investorin Cathie Wood steigt mit einer Investition von knapp 162 Millionen US-Dollar in den jüngst umfirmierten Digital-Asset-Treasury-Spezialisten Solmate ein. Das Unternehmen, das zuvor unter dem Namen Brera Holdings als Nasdaq-notierter Eigentümer europäischer Fußballvereine bekannt war, kündigte am Donnerstag eine radikale Neuausrichtung an - weg vom Sportgeschäft, hin zur Blockchain. Pulsar Group finanziert Solana-Strategie mit 300 Millionen US-Dollar Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Pulsar Group
