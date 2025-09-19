Die Aktie von Valneva setzt auch am heutigen Freitag ihre kräftige Aufholjagd fort. Ein Großteil des Kurseinbruchs von Mitte August ist damit mittlerweile bereits ausgebügelt. Beflügelt wird die Aktie derzeit von der Ausbreitung des Chikungunya-Virus. Das Auswärtige Amt warnt vor einer Übertragung des Virus durch die Tigermücke in Italien. Valneva hat einen Impfstoff im Programm, der allerdings nicht unumstritten ist.Der Körper reagiert auf eine Infektion mit dem Chikungunya-Virus meist mit hohem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
