Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitag nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag in den roten Bereich gewandert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.615 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Am unteren Ende der Kursliste rangierten Zalando, Infineon und die Deutsche Börse. Zu den wenigen Gewinnern zählten dagegen die Aktien von Airbus, der Commerzbank und von Continental.



Mit Interesse dürften die Anleger das Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping blicken. Auf der Themenliste werden dabei die gegenseitig verhängten Einfuhrzölle sowie der angekündigte Deal zur Zukunft der chinesischen Videoplattform Tiktok erwartet.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1760 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8503 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.658 US-Dollar gezahlt (+0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 100,01 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 66,92 US-Dollar, das waren 52 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2025 dts Nachrichtenagentur