NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Sorgen über die generelle Bedrohung für Software durch Künstliche Intelligenz (KI), die nachlassende Auftragsdynamik und das schwierige Geschäftsumfeld hätten den Aktienkurs seit dem Juni-Hoch schon um 16 Prozent sinken lassen, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er hält die KI-Sorgen für unbegründet und sieht SAP in einer besonderen Position, das Wachstum in den kommenden Jahren zu beschleunigen./rob/gl/stk



ISIN: DE0007164600





