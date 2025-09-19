Auch im August lag die Zahl bewilligten der Förderanträge für neue Heizungen über dem Vorjahresniveau. Der Anteil der Wärmepumpen an der Gesamtzahl der geförderten Heizungen ist weiter angestiegen. Im August 2025 hat die KfW innerhalb der Heizungsförderung (Programm BEG-Einzelmaßnahmen) knapp 23.000 Anträge für neue Heizungen bewilligt. Das geht aus Zahlen hervor, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) veröffentlicht hat. Im Vergleich zum Juli sank die Anzahl leicht, im Vergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver