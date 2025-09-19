Das Landgericht Halle hat einer Klage der Verbraucherzentrale gegen die Mitteldeutsche Netzgesellschaft stattgegeben. Der Netzbetreiber wollte für den Einbau eines Smart Meters auf Kundenwunsch im Januar 2025 bis zu 884 Euro kassieren. Das ist laut Urteil deutlich zu teuer. Das Landgericht Halle in Sachsen-Anhalt hat der Mitteldeutschen Netzgesellschaft (Mitnetz Strom) untersagt, für den gewünschten Einbau eines intelligenten Messsystems (Smart Meter) Preise von bis zu 884 Euro von Kund:innen zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
