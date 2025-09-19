DJ Bayers Menopause-Mittel Elinzanetant vor EU-Zulassung

DOW JONES--Bayer steht vor der Zulassung seines Menopause-Medikaments Elinzanetant. Der Humanarnzneimittelausschuss (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur empfiehlt das Medikament zur Zulassung zur Behandlung von moderaten bis schweren vasomotorischen Symptomen (VMS; auch bekannt als Hitzewallungen), die mit den Wechseljahren oder einer endokrinen Therapie bei Brustkrebs verbunden sind, wie Bayer mitteilte.

Die endgültige Entscheidung der Europäischen Kommission über die Zulassung werde in den kommenden Monaten erwartet, so Bayer. Die Kommission folgt der Empfehlung des Ausschusses üblicherweise.

Die erste weltweite Zulassung für Elinzanetant hatte Bayer im Juli in Großbritannien erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte Ende Juli mitgeteilt, dass sie sich mehr Zeit mit der Prüfung lässt. Elinzanetant gilt als möglicher Blockbuster.

