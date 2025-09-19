Zürich - Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot. Der 63-Jährige starb überraschend in der Nacht auf Freitag in Zürich. Die Stadtpolizei bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA entsprechende Medienberichte. Die Stadtpolizei bestätigte, dass sie in der Nacht auf Freitag einen Einsatz im Stadtkreis 4 wegen eines medizinischen Notfalls hatte. Vor Ort konnte lediglich noch der Tod Heers festgestellt werden. Zum Todesfall wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab