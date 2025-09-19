EQS-News: Swissnet AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
swissnet Group: Einladung zum Webcast am 23. September 2025
Berg, Schweiz - 19. September 2025 - Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen, lädt Investoren, Analysten und Medienvertreter zum Webcast am 23. September 2025 um 15:00 Uhr in englischer Sprache ein. CO-CEO Roger Tabbal wird die internationale Expansionsstrategie der swissnet Group erläutern und über aktuelle Unternehmensentwicklungen in der MENA- und APAC-Region berichten. Anschließend steht Herr Tabbal in einer Q&A-Session für Ihre Fragen zur Verfügung.
Um an der Veranstaltung teilzunehmen, melden Sie sich bitte unter folgendem Link an: https://www.nuways-ag.com/events/international-business-and-developments-in-the-mena-region-j43rq7w6
Über swissnet Group
Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag
19.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swissnet AG
|Andhauserstrasse 62
|8572 Berg
|Schweiz
|Internet:
|http://www.swissnet.ag/
|ISIN:
|CH0451123589
|WKN:
|A2QN5W
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2200692
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2200692 19.09.2025 CET/CEST