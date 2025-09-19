Mit der neuen Klasse wird BMW einen großen Sprung nach vorne machen. Allen voran in China könnte man dadurch zur innovativen Konkurrenz aufschließen. Eine Trendumkehr in China wäre für BMW extrem wichtig. Auch die Analysten sehen BMW mittlerweile weitaus positiver im Vergleich zu Mercedes-Benz oder Volkswagen."Der Erfolg der ,Neue Klasse' ist entscheidend im Wettlauf gegen Elektro-Pioniere wie Tesla", so BMW-Chef Oliver Zipse im Vorfeld der Auto-Messe. Bis zu acht neue Modelle auf Basis der "Neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär