NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Franken belassen. Die Schweizer Uhrenexporte seien im August schwach ausgefallen, schrieb Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu hätten alle Märkte und Preisklassen beigetragen./gl/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:42 / BST
