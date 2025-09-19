Goldman Sachs hebt das Kursziel für Tesla auf 395 US-Dollar an, bleibt jedoch mittelfristig skeptisch. Trotz langfristigem Wachstumspotenzial könnte die Aktie in den nächsten 12 Monaten noch um 7 Prozent fallen. Wettbewerb und Marktherausforderungen könnten die Gewinne belasten. Goldman Sachs hat das Kursziel für Tesla zwar angehoben, bleibt hinsichtlich der Aktie des Elektroautoherstellers jedoch insgesamt vorsichtig. In einem Bericht vom Mittwoch erhöhte die US-Investmentbank das Kursziel für die Tesla-Aktie von 300 auf 395 US-Dollar. Trotz dieser Anpassung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
