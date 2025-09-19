Wien (www.fondscheck.de) - Italien ist der mit Abstand teuerste unter den größeren Fondsmärkten in Europa, so die Experten von "FONDS professionell".Dies zeige eine Analyse der Fondsratinggesellschaft Morningstar. Anleger würden hier für einen aktiven Fonds im Schnitt laufende Kosten in Höhe von 1,42 Prozent zahlen. Mit Abstand würden Deutschland sowie Luxemburg mit 1,27 und 1,26 Prozent folgen. Die günstigsten Märkte wiederum seien Großbritannien mit im Schnitt 0,86 Prozent an laufenden Kosten sowie die Schweiz mit 0,92 Prozent. Insbesondere im britischen Markt würden die Gebühren jedoch nicht Beratungskosten in Form von Provisionen enthalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
