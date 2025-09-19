Bern - Gianna Luzio wird neue Chefin des Bundesamts für Kommunikation. Sie tritt am 1. April 2026 die Nachfolge von Bernard Maissen an. Luzio ist seit sieben Jahren Generalsekretärin der Mitte-Partei und wird dort am 1. Oktober abgelöst. Maissen tritt in den Ruhestand. Luzios Ernennung gab Albert Rösti, der Vorsteher des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek), am Freitag bekannt. Das Bakom ist zuständig für Medien und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab