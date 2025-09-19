Baden-Baden - Der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran steht mit seinem Album "Play" neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Es ist bereits seine sechste Nummer-eins-Platte. Parallel sind drei Songs des Sängers im Single-Ranking vertreten: "Sapphire" (16), "Azizam" (20) und "Camera" (neu auf 54).



Ihr zweites Charts-Gold nach "Clancy" verpasst das Duo Twenty One Pilots derweil zwar; sie erreichen aber einen zweiten Platz. Jede Menge weiterer Neueinsteiger gesellen sich zu dem US-Alternative-Duo, darunter die Deathcore-Band Lorna Shore ("I Feel The Everblack Festering Within Me", vier), Liedermacher Heinz Rudolf Kunze ("Angebot und Nachfrage", fünf) und die 2016 verstorbene Musikikone David Bowie ("I Can't Give Everything Away (2002 - 2016)", sechs).



Ein Ende des Hypes um den Netflix-Animationsfilm "K-Pop Demon Hunters" ist unterdessen weiterhin nicht in Sicht - ganz im Gegenteil: Der Soundtrack verteidigt die Bronzemedaille der Album-Charts, der Sommerhit "Golden" der fiktiven Girlgroup Huntr/X die Krone der Single-Charts. Rapper Pashanim ist mit "Erstersommerohnedich" höchster Neuzugang in den Single-Charts auf Rang zwei.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.





