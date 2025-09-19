Anzeige
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
Tradegate
19.09.25 | 16:47
150,66 Euro
+0,75 % +1,12
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
150,82150,8616:49
150,82150,9016:49
Markus Weingran
19.09.2025 15:27 Uhr
251 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Robo-Aktien: Gute Chance?: Intel's Nvidia-Deal, Zalando's-Ausbruch und Kupfer-Aktie neu im Depot!

Kupfer ist das Metall der Energiewende. Von Elektroautos über Solaranlagen bis hin zur Ladeinfrastruktur - der Bedarf ist groß. Prognosen gehen davon aus, dass die Nachfrage weiter steigen wird. So spielen Sie mit!Roboter erobern nicht nur unsere Fabrikhallen und Lagerhäuser, sondern auch die Börse. Mit Robo-Aktien investieren Anleger in Unternehmen, die an vorderster Front dieser Revolution stehen. Es geht dabei nicht nur um die Hersteller von Robotern, sondern um den gesamten Sektor: Von der Entwicklung künstlicher Intelligenz über spezialisierte Software bis hin zu Sensoren und Automatisierungssystemen. Der Megatrend der Automatisierung treibt die Nachfrage in nahezu jeder Branche voran, …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
