Bei der hohen Anzahl der Hypercharger von Alpitronic und der Supercharger von Tesla im Markt gerät mitunter in Vergessenheit, dass es auch noch andere Anbieter von Schnellladestationen gibt. Einer davon ist Siemens - der deutsche Konzern meldet nun einen größeren Rollout seiner Sicharge D genannten Ladestation mit 400 kW Leistung. Bereits 2021 hatte Siemens die Sicharge D vorgestellt, damals noch mit einer Ladeleistung von 300 kW. Vergangenes Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
