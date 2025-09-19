© Foto: Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA - abacaDrohnen revolutionieren die Kriegsführung, doch sie sind nicht unbesiegbar. Immer mehr börsennotierte Unternehmen entwickeln innovative Drohnenabwehrlösungen. Eine Übersicht der neuesten Technologien und Entwicklungen.Drohnen zählen zu den dominierenden Waffengattungen der modernen Kriegsführung. Doch ihre Vormachtstellung wird zunehmend durch innovative Gegenmaßnahmen infrage gestellt. Diese Entwicklung betrifft nicht nur das militärische Kräftesverhältnis, sondern auch den Aktienmarkt. Die Frage, ob Drohnen tatsächlich die Kriegsführung der Zukunft prägen werden, steht nun im Raum. Rheinmetall-CEO: Skepsis gegenüber der Drohnenblase Trotz des Hypes um Drohnentechnologien äußerte Armin …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE