Sind die Huawei Freebuds 6 ein würdiger Ersatz für Apples Airpods? Die Chinesen machen bei den In-Ears viel richtig. Was überzeugt - und wo die Stöpsel durchfallen, klärt der Test. Ich arbeite mit einem Mac, einem iPhone und einem iPad. Airpods sind deswegen die Kopfhörer der Wahl für mich. Einmal koppeln, überall nutzen. Das ist praktisch. Kritisch wird es erst bei einem Neukauf. Denn preiswert sind die Apple-Hörer nicht. 149 Euro kostet das günstigste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n