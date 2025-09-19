© Foto: Julian Stratenschulte/dpaNachdem sich Continental von seiner Autozuliefer-Sparte verabschiedet hat, soll als nächstes Künststoffspezialist Contitech veräußert werden. Analysten sehen in der Conti-Aktie jetzt ein richtiges Schnäppchen.Nach der Trennung von Aumovio besteht Continental nur noch aus den Bereichen Reifen (ca. 70% des Umsatzes) und ContiTech. Dies macht das Unternehmen weniger konjunkturanfällig. Besonders im Reifenbereich profitiert Continental von der steigenden Nachfrage nach großen, teuren Reifen. Diese machen mittlerweile rund 50 Prozent des Pkw-Reifengeschäfts aus und erzielen bis zu sechsmal höhere Gewinne als kleinere Reifen. Angesichts des zunehmenden Anteils von Elektrofahrzeugen wird erwartet, …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE