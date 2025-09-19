EQS-Ad-hoc: Porsche Automobil Holding SE / Schlagwort(e): Prognose

Porsche Automobil Holding SE: Anpassung der Prognose für das angepasste Konzernergebnis nach Steuern 2025



19.09.2025 / 18:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG), Stuttgart, hat heute mitgeteilt, dass sie ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 aktualisiert. Demnach erwartet die Porsche AG für das Gesamtjahr 2025 nun eine operative Umsatzrendite von leicht positiv bis 2% (bisher: 5% bis 7%).



Die Volkswagen AG, Wolfsburg, hat heute mitgeteilt, dass sie ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 aktualisiert. Für das operative Ergebnis geht die Volkswagen AG nun davon aus, eine operative Umsatzrendite von 2% bis 3% zu erreichen (bisher: 4% bis 5%). Diese Anpassung der Erwartung für das operative Ergebnis ist teilweise durch eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung des im Volkswagen Konzern dem Geschäftssegment Porsche zugeordneten Goodwills in Höhe von rund 3 Milliarden Euro begründet.



Durch die unmittelbare Kapitalbeteiligung der Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), Stuttgart, an der Porsche AG in Höhe von rund 12,5% wird das angepasste Konzernergebnis nach Steuern der Porsche SE von dem der Porsche SE zuzurechnenden At-Equity-Ergebnis und damit von dem Ergebnis nach Steuern auf Ebene des Porsche AG Konzerns beeinflusst.



Die Volkswagen AG hält mehr als 75% des gezeichneten Kapitals der Porsche AG. Aufgrund der Kapitalbeteiligung der Porsche SE an der Volkswagen AG in Höhe von rund 31,9% wird das angepasste Konzernergebnis nach Steuern der Porsche SE darüber hinaus maßgeblich von dem der Porsche SE zuzurechnenden At-Equity-Ergebnis und damit von dem Ergebnis nach Steuern auf Ebene des Volkswagen Konzerns beeinflusst.



In der Folge passt die Porsche SE ihre Ergebnisprognose entsprechend an. Für das Geschäftsjahr 2025 wird das angepasste Konzernergebnis nach Steuern der Porsche SE nun in einer Bandbreite von 0,9 Milliarden Euro bis 2,9 Milliarden Euro prognostiziert (bisher: 1,6 Milliarden bis 3,6 Milliarden Euro).



Die nicht zahlungswirksame Wertberichtigung in Höhe von rund 3 Milliarden Euro auf Ebene des Volkswagen Konzerns wirkt sich aufgrund von auf Ebene der Porsche SE bereits in Vorjahren vorgenommenen Anpassungen weder auf das angepasste Konzernergebnis nach Steuern noch auf das Konzernergebnis nach Steuern der Porsche SE aus.



Die Anpassung der Ergebnisprognose hat keine Auswirkung auf die Liquidität des Porsche SE Konzerns. Daher bestätigt die Porsche SE ihre Prognose für die Nettoverschuldung des Porsche SE Konzerns zum 31. Dezember 2025. Diese wird voraussichtlich zwischen 4,9 Milliarden Euro bis 5,4 Milliarden Euro liegen.





Kontakt:

Karsten Hoeldtke

Leiter Investor Relations

+49-711-911-11023

karsten.hoeldtke@porsche-se.com



Ende der Insiderinformation



19.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

