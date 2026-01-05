Datum der Anmeldung:
29.12.2025
Aktenzeichen:
B9-132/25
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart; Deutsche Telekom AG, Bonn; Beteiligungen zwischen 25,1 % und 49,9 % an einem luxemburgischen Fonds mit Investitionsfokus auf europäischen Technologiestartups im Verteidigungssektor
Produktmärkte:
Finanzdienstleistungen, Unternehmensbeteiligungen, Vermögensverwaltung
