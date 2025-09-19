Nach der kräftigen Erholung am Vortag hat sich der DAX kaum verändert ins Wochenende verabschiedet. Am Freitag gab der deutsche Leitindex 0,15 Prozent auf 23.639 Punkte nach. Anfängliche Kursgewinne von bis zu 0,5 Prozent in Richtung der runden Marke von 23.800 Zählern und der 21-Tage-Durchschnittslinie konnte der DAX nicht halten. Auf Wochensicht steht damit ein Minus von knapp 0,3 Prozent zu Buche.Der sogenannte "große Verfall" von Aktien- und Indexoptionen an den Terminbörsen sorgte für moderate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
