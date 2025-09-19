Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zum Ende einer insgesamt negativen Börsenwoche noch etwas Boden gut gemacht. Nach oben gezogen wurden die Indizes vor allem von den deutlich fester tendierenden SMI-Schwergewichten Roche, Novartis und Nestlé, zudem zogen auch UBS klar an. Nach einer dicht bepackten Notenbankwoche sei es an den Märkten insgesamt wieder ruhig gewesen, hiess es im Handel. In der Nacht auf Freitag hatte die Bank of Japan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
