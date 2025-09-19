Der DAX-Konzern Infineon hat zwei markante Maßnahmen bekanntgegeben: ein begrenztes Rückkaufprogramm eigener Aktien sowie die Veräußerung seines thailändischen Produktionsstandorts. Die Schritte deuten auf eine tiefgreifende Neujustierung der Konzernstrategie hin.Aktienrückkauf und Standortveräußerung setzen Zeichen Infineon plant den Rückkauf von bis zu 750000 eigenen Aktien im Gesamtwert von maximal 37 Millionen Euro. Der Erwerb erfolgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de