Der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft von Tesla liegt nicht im Autobau. Teslas Trümpfe sind im Bereich Software, KI und Robotik zu finden. Anders ausgedrückt liegt das Upside-Potenzial der Aktie in einem erfolgreichen Roll-Out der Full Self-Driving (FSD)-Technologie, Robotaxis und Robotik (Optimus). Neuen Drive bekam die Tesla-Story vor kurzem durch Elon Musk. Musk kaufte Tesla- Aktien im Wert von rund einer Milliarde Dollar. War das der Startschuss für die anstehende KI-Rally von Tesla?Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
