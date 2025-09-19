Seit den Tiefs im April hat sich die Tesla-Aktie bereits etwa verdoppelt. Am Freitag setzt sich die Rally beim E-Auto-Pionier weiter fort. Mehr als zwei Prozent Plus stehen zu Buche. Angetrieben wird der Titel dabei von einer bullishen Baird-Studie, in der das Kursziel massiv nach oben geschraubt wurde.Tesla könnten in den kommenden Jahren deutlich zulegen, wenn der Konzern seine hohe Marktkapitalisierung und die Produktionsziele zusammenbringen und erreichen könne, heißt es von Baird. Experte Ben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
