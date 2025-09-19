The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.09.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.09.2025
ISIN Name
CA6218862093 MOUNT LOGAN CAP. INC.
CA6739101054 OBERON URANIUM CORP.
CA70337R1073 PATRIOT BATTERY MET.INC.
US37954A2042 GLOBAL MEDIC.REIT DL-,001
