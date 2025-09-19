Mit den jetzt laufenden Tests der iPhone 17-Serie steigert LambdaTest die Produktivität von Entwicklern und optimiert die Testprozesse für mobile Apps

LambdaTest, die GenAI-native Plattform für Qualitätsengineering, hat nur wenige Stunden nach der offiziellen Vorstellung der neuesten Produktreihe von Apple die sofortige Verfügbarkeit der iPhone 17-Serie, darunter das iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und das iPhone Air, auf seiner Real Devices Platform bekannt gegeben.

Die Ergänzung um die iPhone 17-Serie erweitert die bereits robuste Cloud mit realen Geräten von LambdaTest, die Tausende von iOS- und Android-Geräten umfasst, noch weiter. Diese Erweiterung ermöglicht umfassende geräte- und betriebssystemübergreifende Tests in großem Maßstab und stellt sicher, dass Entwickler ihre mobilen Apps in einer Vielzahl von realistischen Umgebungen gründlich testen können.

"Wir sind erneut die Ersten, die die neuesten iPhone-Modelle für echte Gerätetests anbieten", sagte Asad Khan, CEO und Mitbegründer von LambdaTest. "Diese Einführung ist ein Beweis für unser Engagement, Entwicklern und Testern die modernsten Testlösungen zur Verfügung zu stellen. Durch den sofortigen Zugriff auf die iPhone 17-Serie ermöglichen wir Teams, außergewöhnliche mobile Erlebnisse zu bieten schneller und effizienter als je zuvor."

Mit der Real Devices Platform von LambdaTest können Benutzer Tests auf über 10.000 realen Geräten und mit über 40 Testtools durchführen und so höchste Genauigkeit bei Leistungs- und Kompatibilitätstests für mobile Apps und Websites gewährleisten. Die umfassende Geräte-Cloud von LambdaTest bietet Teams die Flexibilität, browserübergreifende Tests, Tests mobiler Apps und interaktives Debugging in Echtzeit durchzuführen, während sie gleichzeitig die leistungsstarke KI-native Testorchestrierung nutzen können.

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine GenAI-native Qualitätsentwicklungsplattform, die Teams dabei unterstützt, intelligenter und schneller zu testen und Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Sie wurde für Skalierbarkeit entwickelt und bietet eine Full-Stack-Testing-Cloud mit über 10.000 realen Geräten und über 3.000 Browsern.

Mit KI-nativem Testmanagement, MCP-Servern und agentenbasierter Automatisierung unterstützt LambdaTest Selenium, Appium, Playwright und alle wichtigen Frameworks. KI-Agenten wie HyperExecute und KaneAI erweitern Ihren Software-Test-Workflow mit der Leistungsfähigkeit von KI und Cloud und ermöglichen nahtlose Automatisierungstests mit über 120 Integrationen.

LambdaTest-Agenten beschleunigen Ihre Tests in allen Phasen der Softwareentwicklung, von der Planung und Erstellung der Tests über die Automatisierung, Infrastruktur und Ausführung bis hin zur Ursachenanalyse und Berichterstellung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://lambdatest.com

