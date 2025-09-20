Berlin - Die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Gitta Connemann (CDU), stärkt Bundeswirtschaftsminister Patrick Schnieder (CDU) in der regierungsinternen Auseinandersetzung um den Verkehrsetat den Rücken.
"Ohne Straßen kein Wachstum", sagte sie der "Bild" (Samstagausgabe). "Unsere Betriebe brauchen nicht nur sanierte Straßen, sondern den Aus- und Neubau von Autobahnen und Bundesstraßen." Der Verkehr müsse rollen - für Aufträge, Jobs und Versorgung.
"Die neue Bundesregierung weiß: Der Aufschwung darf nicht auf der Strecke bleiben", so Connemann. "Deshalb rechne ich mit breiter Unterstützung für den Verkehrsminister."
