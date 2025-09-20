Brüssel - Der Partei- und Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, hat eine starke Antwort auf die neuerliche Verletzung von Nato-Luftraum durch Russland gefordert.



Der russische Präsident Wladimir Putin "provoziert nicht nur, er testet unsere europäische Verteidigungsfähigkeit", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). "Auf diese Vorfälle kann es nur eine Antwort geben: Wir brauchen jetzt eine starke europäische Luftverteidigung mehr denn je."



Nach Angaben der estnischen Regierung sind am Freitag drei russische MiG-31-Kampfjets in den Luftraum des baltischen Nato-Landes eingedrungen. Die drei Maschinen sollen zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum gewesen sein. Der Vorfall ereignete sich gut eine Woche, nachdem mehr als 20 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen waren. Nato-Jets schossen einige von ihnen ab.





© 2025 dts Nachrichtenagentur