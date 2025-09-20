Shanghai (ots/PRNewswire) -Die Huawei Connect 2025 wurde in Shanghai eröffnet. Gleichzeitig veranstaltete Huawei Digital Power den Data Center Infrastructure Summit, bei dem sich mehr als 500 Führungskräfte, technische Experten und Ökosystempartner aus der globalen Rechenzentrumsbranche versammelten, um neue Technologien und Praktiken für eine umweltfreundliche und kohlenstoffarme digitale Infrastruktur im Zeitalter der industriellen Intelligenz zu erörtern. Huawei Digital Power präsentierte außerdem seine umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen digitalen Stromversorgungslösungen für alle Szenarien sowie Erfolgsgeschichten, in denen das Unternehmen mit der Branche zusammenarbeitete, um hochwertige, sichere und zuverlässige Rechenzentren für das KI-Zeitalter zu entwickeln.In seiner Rede betonte Bob He, Vizepräsident von Huawei Digital Power, dass KI-Rechenzentren die Infrastruktur angesichts des explosionsartigen Wachstums der KI-Rechenleistung in Richtung "Computing-Fabriken" vorantreiben. Eine effiziente und zuverlässige Energieübertragung von Netzen zu Chips erfordert die Vereinfachung von Umwandlungsverbindungen und die Förderung von Innovationen in der Stromversorgungsarchitektur. Das Wärmemanagement kann von einer hybriden Architektur mit einstellbarem Luft-Flüssigkeits-Verhältnis profitieren, um sich an dynamische KI-Serviceanforderungen anzupassen. Um den Anforderungen des KI-Zeitalters gerecht zu werden, muss die Infrastruktur der Zukunft unter Berücksichtigung der KI-Bereitschaft aufgebaut werden, wobei die Unvorhersehbarkeit der traditionellen Rechenzentrumstechnik in produktorientierte und vorgefertigte KI-Rechenzentrumslösungen überführt wird. Huawei wird seine Investitionen in Forschung und Entwicklung in den Bereichen Stromversorgung, Wärmemanagement und Infrastruktur verstärken. Darüber hinaus bietet Huawei hochwertige Produkte und Lösungen, um den Aufbau zuverlässiger, agiler und nachhaltiger KI-Rechenzentren voranzutreiben und gemeinsam mit der Branche die goldene Ära des intelligenten Computing zu gestalten.Steve Kim, Präsident für Rechenzentrumseinrichtungen und kritische Stromversorgung, Vertrieb und Dienstleistungen bei Huawei Digital Power, erklärte auf dem Gipfel, dass KI-Grundlagenmodelle die intelligente Transformation von Branchen beschleunigen und die explosionsartige Verbreitung globaler Cluster im GW-Maßstab vorantreiben. Die Kapazität neuer KI-Rechenzentren wird laut Prognosen renommierter Organisationen in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich 112 GW erreichen. Als Antwort auf die Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit, Bereitstellung, IT-Entwicklung und Energieverbrauch im Zeitalter des intelligenten Computing schlägt Huawei die KI-Datenzentrums-Konstruktionsrichtlinie RAS vor.Basierend auf kontinuierlichen Innovationen in Technologie und Architektur bietet Huawei umfassende Lösungen für KI-Rechenzentren mit Referenzdesigns für alle Szenarien, äußerst zuverlässigen Produkten und Lösungen, einem globalen Ökosystem und Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus. Damit schafft Huawei eine zuverlässige, agile und nachhaltige intelligente Computing-Infrastruktur und ermöglicht es Kunden, die enormen Chancen des KI-Zeitalters zu nutzen.Im Rahmen der Veranstaltung veröffentlichte Huawei das "AIDC Facility Reference Design White Paper", das systematische Leitlinien für die standardisierte Planung und den Bau von KI-Rechenzentren enthält. Das White Paper enthält eine eingehende Analyse der Herausforderungen, denen sich hochdichte Schränke in KI-Rechenzentren in Bezug auf Kühlung, Stromversorgung und -verteilung, Bodenhöhe und Tragfähigkeit gegenübersehen, und bietet Designvorschläge für vier Schlüsselbereiche: Gebäudestruktur, Stromversorgung und -verteilung, Kühlung und integrierte Verkabelung. Es enthält mehrere Referenzdesignlösungen für KI-Rechenzentren, die auf unterschiedlichen Leistungsdichten basieren.Auf der Veranstaltung präsentierte Digital Power innovative umweltfreundliche und kohlenstoffarme Lösungen mit Schwerpunkt auf effizientem Stromverbrauch, Elektrifizierung und kohlenstoffarmer Stromerzeugung.Mit den kontinuierlichen Verbesserungen der Computerinfrastruktur und den rasanten Fortschritten bei den Technologien für tiefgreifendes Modelldenken und die Fusion mehrerer Modelle verlagern sich die Anwendungsszenarien und der Wert der KI von quantitativem Wachstum hin zu qualitativer Transformation. Durch kontinuierliche Investitionen in Innovation und die Integration von Digital- und Leistungselektroniktechnologien strebt Huawei Digital Power den Aufbau einer robusten Grundlage für intelligentes Computing an, die mehr Rechenleistung pro Watt ermöglicht und die branchenweite Zusammenarbeit fördert, um eine bessere und umweltfreundlichere Zukunft zu gestalten.