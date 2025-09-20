Das Anlagethema ist schon gut gelaufen. Doch ein Ende der zahlreichen Konflikte zeichnet sich bislang nicht ab, Verteidigungssysteme bleiben gesucht. Von Jörg Billina. Polens Regierungschef Donald Tusk spricht von einer "Provokation großen Ausmaßes". Das Eindringen russischer Kampfdrohnen in den polnischen Luftraum und deren Abschuss durch NATO-Kampfjets verschärfen die ohnehin hohen geopolitischen Risiken. Der Ukraine-Krieg, die Nahostkonflikte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
