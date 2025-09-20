VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 19. September 2025 / BioNxt Solutions Inc. ("BioNxt" oder das "Unternehmen") (CSE:BNXT)(OTCQB:BNXTF)(FWB:BXT) freut sich bekannt zu geben, dass Terry Lynch, CEO von Power Metallic Mines Inc. (TSX-V: PNPN), weiterhin die Funktion eines Kapitalmarktberaters für das Unternehmen übernehmen wird. Herr Lynch verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Kapitalmärkte für Unternehmen in der Frühphase in den Bereichen Rohstoffe und Biowissenschaften sowie über umfangreiche und einflussreiche Kontakte in der internationalen Investmentgemeinde.

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass es zwei Investor-Relations-Experten - Rob Grace (401 -1400 View Crescent Delta, BC V4L 1Z1, robdgrace@gmail.com, 778.998.5431) und Blaine Ruzcki (Box 477 Okotoks, AB T1S 1A7, bruzycki@hotmail.com, 403.804.3213) - damit beauftragt hat, mit sofortiger Wirkung für einen Zeitraum von sechs Monaten Werbeaktivitäten für BioNxt (die "Dienstleistungen") durchzuführen. Die Dienstleistungen umfassen den Kontakt und die Kommunikation mit Investoren, die Verbreitung von Unternehmensinformationen und Pressemeldungen in eigenen Netzwerken, die Optimierung von Social-Media-Beiträgen und die allgemeine strategische Kapitalmarktberatung. Als Gegenleistung für die erbrachten Dienstleistungen erhalten Herr Grace und Herr Ruzcki monatlich 20.000 CAD zuzüglich GST bzw. 40.000 CAD zuzüglich GST. Im Einklang mit dem von den Aktionären des Unternehmens genehmigten Aktienoptionsplan erhalten die Herren Grace und Ruzcki außerdem jeweils 1.000.000 Aktienkaufoptionen, die 18 Monate lang zu einem Preis von 0,88 $ ausgeübt werden können (die "Optionen"). Die Optionen werden gemäß dem verbindlichen Investor-Relations-Zeitplan der CSE unverfallbar: 25 % nach drei Monaten, 25 % nach sechs Monaten, 25 % nach neun Monaten und die restlichen 25 % nach zwölf Monaten. Der Vertrag kann von beiden Parteien jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden.

Die Herren Grace und Ruzcki werden keinen Market-Making-Tätigkeiten nachgehen und beschränken ihre Dienste auf Beratungsleistungen in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Investor Relations.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Arzneimittelverabreichungs-Plattformen der nächsten Generation, diagnostische Screening-Systeme und die Entwicklung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Zu den firmeneigenen Plattformen zählen sublinguale Dünnfilme bzw. Schmelzfilme, transdermale Pflaster, orale Tabletten sowie eine neue zielgerichtete Chemotherapie-Plattform, mit der Krebsmedikamente direkt an den Tumor abgeben werden und gleichzeitig weniger Nebenwirkungen auftreten.

Mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa erzielt BioNxt entsprechende Fortschritte bei den behördlichen Zulassungsverfahren und Vermarktungsinitiativen, wobei der Fokus in erster Linie auf den europäischen Märkten liegt. BioNxt hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung von präzisen, patientenzentrierten Lösungen zu verbessern, mit denen man weltweit größere Behandlungserfolge erzielen will.

BioNxt notiert an der Canadian Securities Exchange (BNXT), im OTC-Markt (BNXTF) und in Deutschland (WKN: A3D1K3). Nähere Informationen zu BioNxt erhalten Sie unter www.bionxt.com.

BioNxt Solutions Inc.

Hugh Rogers, CEO und Direktor

E-Mail: info@bionxt.com

Tel: +1 604-250-6162

Zukunftsgerichtete Informationen

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet oder darauf hinweisen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Einschätzungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

