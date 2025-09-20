© Foto: Algi Febri Sugita - SOPA Images via ZUMA Press WireAMD kämpft als Herausforderer gegen Nvidias führende Position im KI-Markt. Anleger diskutieren, ob Wachstumspotenzial oder Sicherheit wichtiger ist.Im Schatten der glänzenden Grafikkarten tobt ein Wettbewerb, der weit über Frames und Pixel hinausgeht. Advanced Micro Devices (AMD) und Nvidia kämpfen nicht nur um die Gunst der Gamer, sondern auch um Marktanteile, Investorenvertrauen und finanzielle Vorherrschaft. Während Gamer weltweit auf die nächste Hardware-Generation warten, verfolgen Anleger jede Kursbewegung, als stünde ein Endboss vor der Tür. Dieses Duell zwischen Innovation und Rendite prägt nicht nur die Gaming-Welt, sondern auch die globale Tech-Landschaft. AMD: Vom Chip-Hersteller …Den vollständigen Artikel lesen ...
